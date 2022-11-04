زيلينسكي يوضح موقفه من حضور قمة مجموعة العشرين إذا شارك بوتين

(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، أن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في بالي بإندونيسيا، الشهر الجاري، إذا شارك نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بكييف مع رئيسة اليونان إيكاتيريني ساكيلاروبولو: "موقفي الشخصي وموقف أوكرانيا هو أنه إذا شارك زعيم الاتحاد الروسي، فلن تشارك أوكرانيا".

وأضاف أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعاه للمشاركة في القمة التي ستعقد في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر/ تشرين الثاني .

يذكر أن جون كيربي منسق شؤون الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، قال، في تصريحات سابقة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء نظيره الروسي عندما يحضر قمة مجموعة العشرين.

وكذلك صرح الرئيس الأمريكي، خلال مقابلة مع مذيع شبكة CNN جيك تابر، بأنه "لا يخطط للقاء بوتين"، وقال إنه لا يرى سببا وجيها لذلك، وذكر: "لقد تصرف بوحشية، وأعتقد أنه ارتكب جرائم حرب، ولذا أنا لا أرى أي سبب منطقي للقائه الآن".

وأضاف: "سيعتمد الأمر على ما يريد التحدث عنه على وجه التحديد"، وتابع أنه إذا أراد بوتين مناقشة قضية نجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة في روسيا بريتني غرينر، فإنه "سيكون منفتحا على الحديث".

وفي المقابل، كان بوتين قال، في تصريحات سابقة، إنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أنه لا توجد أرضية مشتركة للانطلاق منها حتى الآن.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده في أستانا، عند سؤاله عن إمكانية لقاء بايدن في قمة مجموعة العشرين: "يجب أن تسألوا بايدن إذا كان مستعدا للقائي أم لا، من ناحيتي لا أرى حاجة لذلك، فلا أرضية مشتركة بيننا لننطلق منها".

وأضاف: "لا أعلم إن كنت سأحضر قمة مجموعة العشرين... روسيا ستشارك ولكن لا أعرف إن كانت سأحضرها شخصيا، نحن نناقش هذا الأمر".