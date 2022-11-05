باستثناء مجموعة واحدة.. بوتين يوقع مرسوما لتجنيد مدانين بجرائم خطيرة

(CNN)-- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، قانونًا يسمح بتجنيد المواطنين المدانين غير المفرج عنهم أو الذين يواجهون تهم القتل أو السرقة أو الاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة الأخرى بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي، والسماح باستدعائهم للخدمة والتعبئة العسكرية.

وبموجب هذا القانون بات من الممكن حشد مئات الآلاف من الأشخاص الذين حُكم عليهم البقاء تحت المراقبة أو تم إطلاق سراحهم مؤخرًا وكانوا ممنوعين في السابق من الخدمة.

أما المجموعة الوحيدة من المجرمين المستثناة من المرسوم فهم من ارتكبوا جرائم جنسية ضد القصّر أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب. كما تم استبعاد هؤلاء الذين أدينوا بمحاولة اغتيال مسؤول حكومي، واختطاف طائرة، ونشاط متطرف، والتعامل غير المشروع مع مواد نووية ومواد مشعة.

وكان الكرملين قد حشد بالفعل 18 ألف جندي إضافي فوق هدفه البالغ 300 ألفا للقتال.