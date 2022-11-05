بوتين: الغرب يواصل جهوده لإضعاف روسيا لكننا سنواصل الدفاع عن وطننا

(CNN)-- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، على "مواصلة الدفاع عن الوطن ضد تدخل الدول الغربية".

وقال بوتين، في حدث نظمته الجمعية التاريخية الروسية: "لعقود بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مرت أوكرانيا بطريق التدخل الصريح والمباشر من قبل الدول الغربية في شؤونها الداخلية، ودُفعت أوكرانيا من قبل أصدقائها المزعومين إلى النقطة التي أصبحت فيها قاتلة بالنسبة لروسيا وانتحارية للشعب الأوكراني نفسه".

وأضاف الرئيس الروسي أن "الغرب يواصل جهوده لإضعاف روسيا وتدميرها، والدول الغربية تكمن وراء الأحداث التي تجري في أوكرانيا، ولن نسمح بذلك أبدا، سندافع عن وطننا مثلما فعل أسلافنا الأبطال".

وذكر بوتين أن روسيا حشدت 18 ألف جندي إضافي فوق العدد المطلوب البالغ 300 ألف للقتال في أوكرانيا، بسبب"تدفق المتطوعين".

ومنذ إصدار الرئيس الروسي مرسوما قرب نهاية سبتمبر/ أيلول لتعزيز قوات بلاده، تم حشد 318 ألف مجند، 49 ألفا منهم موجودون بالفعل في جبهات القتال، وفقا لبوتين.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بوتين بأنه تم الوصول إلى العدد المطلوب للتعبئة وهو 300 ألف مجند وأن التعبئة قد اكتملت.