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(CNN)-- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يوم الخميس، إنه من "الواجب الأخلاقي" لدول مجموعة السبع مساعدة أوكرانيا، مع احتمال أن يكون فصل الشتاء قاسيا.

وأضاف بوريل، بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة مونستر الألمانية :"الشتاء قادم، وبوتين ينتظر الجنرال الشتاء ليأتي ويدعم الجيش الروسي".

وألقى المسؤول الأوروبي باللوم على روسيا في تدمير أوكرانيا بـ"شكل منهجي" بقصف وتدمير البنية التحتية المدنية بعد أن عجز الجيش الروسي عن الانتصار في المعركة.

وقال جوزيب بوريل: "لم يعد بإمكان ملايين الأوكرانيين الحصول على الكهرباء، وما يرغب بوتين في فعله هو وضع أوكرانيا في الظلام في فصل الشتاء".

وأضاف: "علينا مواصلة دعمهم، وتوفير الأسلحة لهم للدفاع عن أنفسهم، وتقديم الدعم الاقتصادي والمالي، والتوضيح للعالم بأسره أسباب ونتائج هذه الحرب".