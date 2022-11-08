كوريا الشمالية تعلق على الاتهامات الأمريكية بشأن تزويد روسيا بالأسلحة

(CNN)-- نفت كوريا الشمالية، في بيان، الاتهام الذي وجهته الولايات المتحدة لها بأنها تزود روسيا بالأسلحة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقال نائب مدير الشؤون الخارجية العسكرية في وزارة الدفاع في كوريا الشمالية، يوم الاثنين: "لم يكن لدينا صفقات أسلحة مع روسيا، وليس لدينا خطة للقيام بذلك في المستقبل".

وأضاف: "الولايات المتحدة تنشر باستمرار شائعة لا أساس لها من الصحة عن صفقات أسلحة بين بلادنا وروسيا"، وتابع: "نحن نعتبر مثل هذه التحركات الأمريكية جزءا من محاولتها العدائية لتشويه صورتنا على الساحة الدولية".

ويأتي نفي كوريا الشمالية بعد تقرير أمريكي يفيد بأن بيونغ يانغ تزود روسيا سرا بعدد كبير من قذائف المدفعية لاستخدامها في حرب أوكرانيا وتحاول إخفاء الشحنات بجعلها تبدو وكأن الذخيرة يتم إرسالها إلى دول في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا.

وجاء التقرير في أعقاب بيان أمريكي سابق في سبتمبر/ أيلول مفاده أن بيونغ يانغ تعتزم تزويد روسيا بالأسلحة بما في ذلك الصواريخ وقذائف المدفعية، وهو ما نفته كوريا الشمالية على الفور.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال في بيان سابق لشبكة CNN إنه "في سبتمبر الماضي، نفت كوريا الشمالية علانية أنها تعتزم تقديم ذخيرة لروسيا".

وأضاف: "رغم ذلك، تشير معلوماتنا إلى أن كوريا الشمالية تزود سرا الحرب الروسية على أوكرانيا بعدد كبير من قذائف المدفعية، بينما تخفي الوجهة الحقيقية لشحنات الأسلحة من خلال محاولة جعلها تبدو وكأنها مرسلة إلى دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وتابع بالقول: "سنواصل مراقبة ما إذا كانت هذه الشحنات قد تم استلامها".