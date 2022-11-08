(CNN)-- قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي الغربية التي وصلت حديثا ستساعد في التعامل مع التهديد الجديد للصواريخ الباليستية الإيرانية التي يقال إن روسيا تشتريها.

وصرح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، في إفادة صحفية في كييف، بأن أوكرانيا قد تستهدف الصواريخ الإيرانية في مواقع إطلاقها، والتي من المحتمل أن تكون داخل روسيا.

وقال إهنات: "يجب تدمير (الصواريخ) بطريقة ما، ربما من حيث يتم إطلاقها، لأننا لا نملك وسائل فعالة لمحاربة الصواريخ الباليستية، باستثناء تدميرها في مرحلة الإطلاق".

وأضاف أن الصواريخ الإيرانية "يصل مداها إلى 300 و 700 كيلومتر، وهذا من حيث المبدأ لن يخلق شيئا جديدا لأوكرانيا، لأن صواريخ إسكندر الروسية الصنع استخدمت منذ اليوم الأول للحرب".

وتابع: "أعتقد أن القيادة العسكرية العليا وشركائنا يعملون على هذه القضية ويبحثون عن طرق فعالة لمواجهة هذه التهديدات الجديدة".

وذكر أن الروس "لم يتمكنوا من إحراز تقدم في ساحة المعركة ولجأوا إلى مهاجمة البنية التحتية لتزويد الطاقة والمياه"، وقال: "يريدون ضرب منشآت الطاقة في فترة الخريف والشتاء قبل كل شيء، لأن حياة الناس تعتمد عليهم إلى حد كبير، هذا الإرهاب الجوي سيستمر بكل الوسائل المتاحة".

وتابع: "من الواضح أن الصواريخ التي ستُستلم من إيران، وإذا تم ذلك، ستُستخدم في ضرب منشآت البنية التحتية للطاقة، وسيواصل الروس ضربهم بصواريخ كروز أيضا".

كانت شبكة CNN ذكرت، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، نقلا عن مسؤولين من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيراني، أن إيران تستعد لإرسال حوالي 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية، إلى روسيا.