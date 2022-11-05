زيلينسكي: أسقطنا 8 طائرات بدون طيار إيرانية اليوم

حصريًا.. ضابط أوكراني يستعرض لـCNN طائرة كاميكازي أُسقطت ويكشف أسباب اعتقادهم أنها إيرانية الصنع

(CNN)-- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية في جنوب بلاده أسقطت 8 طائرات إيرانية بدون طيار، وقال إنه تم تشغيل صفارات الإنذار عدة مرات في معظم مناطق أوكرانيا خلال اليوم.

وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي، أنه "تم تدمير صاروخين من طراز كاليبر"، وذكر أن "أعنف العمليات القتالية تركزت خلال هذا الأسبوع في دونباس وبخموت وسوليدار".

وتابع: "نحن نحتفظ بمواقعنا، وفي هذه المناطق وبعض المناطق الأخرى في منطقة دونيتسك، والجيش الروسي أهدر بالفعل المزيد من أرواح رجاله وفقد ذخيرة أكثر مما خسره في حربي الشيشان مجتمعتين، على الأرجح".

وكانت القيادة الجوية الأوكرانية في أوديسا أعلنت إسقاط صاروخين من طراز كاليبر تم إطلاقهما من قبل القوات الروسية من البحر الأسود.

وقالت القيادة الجوية إن صاروخ أسقط فوق منطقة خيرسون والآخر في منطقة ميكولايف.

وكذلك أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الروس يهاجمون باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا في الشرق، فيما تعرضت منطقة لفيف في الغرب للقصف بالصواريخ.