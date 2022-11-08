زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على الانخراط في "مفاوضات سلام حقيقية"

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، إنه "يجب إجبار روسيا على خوض مفاوضات سلام حقيقية".

وأضاف زيلينسكي، في حديثه عن افتتاح قمة المناخ (COP27) في مصر: "يجب على أي شخص يفكر بجدية في قضايا المناخ أن يفكر بجدية في الحاجة إلى وقف العدوان الروسي على الفور، واستعادة سلامتنا الإقليمية، وإجبار روسيا على الانخراط في مفاوضات سلام حقيقية".

وتابع أن "روسيا أظهرت مرارا وتكرارا أنها غير راغبة في المشاركة في مثل هذه المفاوضات، التي اقترحناها مرارا وتلقينا دائما ردودا روسية مجنونة بهجمات إرهابية جديدة أو قصف أو ابتزاز".

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، في وقت سابق من يوم الاثنين، إن بلاده "منفتحة" على التفاوض مع أوكرانيا، لكن اللحظة الحالية "ليست مناسبة".

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا إن الجانب الروسي يظل منفتحا على تحقيق أهدافه من خلال المفاوضات، ولفتنا أيضا انتباه الجميع مرارا وتكرارا إلى أننا في الوقت الحالي لا نرى مثل هذه الفرصة، لأن كييف قررت عدم مواصلة أي مفاوضات."

يذكر أن الرئيس الأوكراني وقع مرسوما، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، يستبعد رسميا إمكانية إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على مطالبة روسيا غير القانونية بضم أجزاء من أربع مناطق أوكرانية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يوم السبت، أن المسؤولين الأمريكيين شجعوا الحكومة الأوكرانية على إبداء انفتاحها على المفاوضات مع روسيا ولكن ليس للتوصل إلى تسوية على المدى القريب، بل كخطوة سياسية من أجل الحفاظ على الدعم الغربي للجهود الحربية، ولم تؤكد شبكة CNN تقرير الصحيفة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: "لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا"، مضيفا: "لا يمكننا التعليق على هذا دون التأكد من صحته".

ومن جانبها، نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا وأكدت أن واشنطن لن تتفاوض مع روسيا نيابة عن أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لا يحتاج شركاؤنا الأوكرانيون إلى أي ضغط لتحفيزهم على رؤية نهاية هذه الحرب".

وأضاف أن "تغيير النظام في روسيا ليس هدف الولايات المتحدة أو أوكرانيا على الرغم من أن الرئيس الأوكراني قال إنه سيكون مستعدا للحوار مع روسيا ولكن ليس مع الرئيس الروسي".

وقال برايس: "إن الأمر متروك لأوكرانيا لتحديد من يشارك بالضبط في هذه العملية، وكيف تبدو هذه العملية بالضبط".