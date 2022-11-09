دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أظهرت الأرقام الأولية لتوقعات CNN أن النائب الديمقراطية، إلهان عمر، ستفوز بمحاولة إعادة انتخابها في سباق مينيسوتا.

ويذكر أن عمر فازت بانتخابات العام 2018 وأصبحت واحدة من أوائل المسلمات في الكونغرس، وأول عضو أمريكي من أصل صومالي.

وقد أتت عمر إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين كلاجئة، ومن المعروف أن عمر تنتقد بشكل علني طريقة معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين.

ويذكر أن إلهان عمر أشعلت عاصفة من الانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، في أبريل/ نيسان 2019 بعد تغريدات أشارت فيها إلى أن مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المساعدة لإسرائيل وحافزها في ذلك هو المال، لتعود بعد ذلك وتقدم اعتذارها.