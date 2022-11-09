(CNN)-- قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن "واثقة" من أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيكون "ثابتا ولن يتزعزع" بغض النظر عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأضافت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية، للصحفيين: "لدينا أصوات معينة في الكونغرس تقدم وجهات نظر أخرى، لكن الكونغرس يمثل العديد والعديد من الآراء المختلفة وأعتقد أننا رأينا الغالبية العظمى من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، كانوا واضحين بشأن دعمنا الدائم".

وأضافت المسؤولة أنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أوكرانيا اقتصاديا.

يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت لشبكة CNN خلال رحلة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إن الدعم الأمريكي لأوكرانيا "لن يتزعزع وسيستمر حتى تفوز في الحرب".

وأضافت: "لقد توحدنا منذ اليوم الأول، ولم نشهد أي تصدعات في هذه الوحدة، أوروبا موحدة، حلف (الناتو) موحد لقد حصلنا على دعم من الحزبين في الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا".