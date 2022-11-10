بايدن عن قرار الترشح لولاية رئاسية ثانية: لن يتأثر بترامب

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه "غير متعجل" بشأن الإعلان عن موقفه بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية في عام 2024 فيما يستعد سلفه، الرئيس السابق دونالد ترامب، للإعلان عن موقفه بشأن الترشح للانتخابات الأسبوع المقبل.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن جدوله الزمني بشأن قرار الترشح للانتخابات لن يتأثر بترامب وأنه لديه النية للترشح لكنه سيؤكد ذلك مطلع العام المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي: "أنوى أن أترشح مرة أخرى، لكنني أحترم القدر كثيرا، وهذا قرار عائلي، أعتقد أن الجميع يريدني أن أترشح، لكننا سنجري مناقشات حول هذا الموضوع، ولست في عجلة من أمري لإصدار هذا القرار بغض النظر عما يفعله سلفي (ترامب)".

وأوضح بايدن أن أفضل طريقة لطمأنة قادة العالم القلقين بشأن احتمال عودة دونالد ترامب هي ضمان عدم انتخابه مرة أخرى، وأضاف أن أفضل ضمان لقادة العالم هو وجود اقتصاد أمريكي قوي والحرص على العمل معا، وذكر أن الانعزالية ستسبب تحولات جذرية، وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من العالم غدا، فإن الكثير من الأشياء ستتغير في جميع أنحاء العالم، سيتغير الكثير".

وذكر الرئيس الأمريكي: "زعماء العالم يعلمون أننا نقوم بعمل أفضل من أي شخص آخر في العالم، ومن الناحية العملية، على الرغم من الصعوبات التي نواجهها، فإن اقتصادنا ينمو".

وقال إن القادة اتصلوا به وأعربوا عن تطلعهم "إلى التعاون ويريدون معرفة كيف يمكننا مساعدة بعضنا البعض".

ووصف الرئيس الأمريكي يوم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنه "كان يوما جيدا للديمقراطية".