ترامب يصف بيلوسي بكلمة بذيئة.. وهذا ما قاله عن ترشحه للرئاسة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بوصف بذيء وذلك في كلمته الختامية قبل الانتخابات النصفية في البلاد.

وقال ترامب في إطار تعليقه على حادثة ضلع بها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 بشكل وحشي، لقد كان حيوانا"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق قائلًا: "قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، على حد وصفه.

ولم يُعلن ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لكنه قال إنه سيُعلن عن أمر مهم الثلاثاء: "سأعلن عن أمر كبير جدًا الثلاثاء في 15 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري في مار آي لاغو، لا نريد أي شيء أن يلهينا عن أهمية يوم الغد".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي طبيعة هذا الإعلان، لكن مساعدوه قالوا لـCNN إنه تم إقناعه بإعلان مفاجئ لحلفائه وعائلته.