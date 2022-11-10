آخر التطورات بمعركة السيطرة على الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بتوقعات CNN

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صورة عامة لمقر الكونغرس الأمريكي بواشنطن
Credit: Samuel Corum/Getty Images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أغلبية والسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابات النصفية الجارية.

وحتى الساعة الـ6:49 فجرا بتوقيت مكة، إليكم توقعات CNN:

مجلس النواب:

الجمهوريون: 209 مقابل 189 للديمقراطيين

مجلس الشيوخ:

الجمهوريون: 49 مقابل 48 للديمقراطيين

وتتجه الأنظار إلى سباقات مجلس الشيوخ في أريزونا ونيفادا التي لم تحسم بعد، بينما تتجه انتخابات جورجيا إلى جولة إعادة في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكر مسؤولون أنه لا يزال يتعين فرز 400 ألف صوت في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا وحدها.

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