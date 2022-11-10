نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق أغلبية والسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابات النصفية الجارية.

وحتى الساعة الـ6:49 فجرا بتوقيت مكة، إليكم توقعات CNN:

مجلس النواب:

الجمهوريون: 209 مقابل 189 للديمقراطيين

مجلس الشيوخ:

الجمهوريون: 49 مقابل 48 للديمقراطيين

وتتجه الأنظار إلى سباقات مجلس الشيوخ في أريزونا ونيفادا التي لم تحسم بعد، بينما تتجه انتخابات جورجيا إلى جولة إعادة في 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكر مسؤولون أنه لا يزال يتعين فرز 400 ألف صوت في مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا وحدها.