البيت الأبيض عن انسحاب روسيا من خيرسون: نصر استثنائي لأوكرانيا

(CNN)-- وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة، انسحاب القوات الروسية من مدينة خيرسون بأوكرانيا، بـ"النصر الاستثنائي ولحظة كبيرة" في الحرب المستمرة.

وقال سوليفان، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التى تقل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كمبوديا لحضور قمة "آسيان": "يبدو الأمر كما لو أن الأوكرانيين قد حققوا للتو نصرا غير عادي حيث عادت الآن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا في هذه الحرب تحت العلم الأوكراني، وهذا شيء رائع حقا ".

وتابع أن الانسحاب الروسي "له تداعيات استراتيجية أوسع على مسار الحرب، فالقدرة على دفع الروس عبر النهر تعني تقليل التهديد طويل المدى لأماكن مثل أوديسا وساحل البحر الأسود من حيث كانوا من قبل، هذه لحظة كبيرة، إنها بالتأكيد ليست نهاية المطاف، لكنها لحظة كبيرة، ويرجع ذلك إلى المثابرة والمهارة المذهلين للأوكرانيين، المدعومين بالدعم القوي والموحد من الولايات المتحدة وحلفائنا".

وكانت شبكة CNN ذكرت في وقت سابق أن المتحدث العسكري الروسي قال، يوم الخميس، إن القوات في منطقة خيرسون الأوكرانية المحتلة تجري انسحابها إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وأعرب المسؤولون الأوكرانيون عن شكوكهم بشأن انسحاب روسيا، وقال القائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني يوم الخميس إنه لا يمكنه "تأكيد أو نفي" انسحاب القوات الروسية، وأضاف: "سنواصل تنفيذ العمليات الهجومية وفقًا لخطتنا".