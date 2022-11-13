نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— شهد منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية حفل زفاف تيفاني ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ومايكل بولس البالغ من العمر 25 عامًا.

بولوس صديق تيفاني منذ 4 سنوات، وهو ابن رجل أعمال ثري يمتلك عدة شركات في نيجيريا، وكانت مجلة تاون آند كانتري بولوس سبق ووصفته بأنه "سليل عائلة ثرية في الخارج" في حين قالت فانيتي فير إنه "وريث ملياردير".

وعن حفل الزفاف قال ثلاثة أشخاص مطلعين على أنشطة الرئيس السابق إنه ليس في حالة معنوية جيدة بعد أن فشل العديد من المرشحين البارزين الذين أيدهم في الانتخابات النصفية في تحقيق الفوز، والآن يتساءل بعض الجمهوريين عن نفوذه المتضائل على الحزب، في حين يقول أحد الأشخاص إن ترامب "غريب الأطوار".

ويقول أحد المطلعين إن ترامب يركز بشكل أكبر على "إعلانه الخاص" يوم الثلاثاء، عندما يمكن - أو ربما لا - يعلن عن ترشحه للرئاسة.