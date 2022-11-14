(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يخطط لإدارة منافسة الصين والرئيس شي جين بينغ "بمسؤولية"، حيث أعاد تلخيص اجتماعهما الذي استمر ثلاث ساعات مساء الاثنين في بالي، حيث تناول بالتفصيل موضوعات مناقشة "مفتوحة وصريحة".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "أجرينا محادثة مفتوحة وصريحة حول نوايانا وأولوياتنا. كان واضحًا - لقد كان واضحًا وكنت واضحا أننا سندافع عن المصالح والقيم الأمريكية، وسندافع عن حقوق الإنسان العالمية... ونعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا".

وتابع: "سوف نتنافس بقوة، لكنني لا أبحث عن صراع. سأدير منافسته بمسؤولية".

وقال بايدن إنه أخبر شي أن سياسة الولايات المتحدة صين واحدة "لم تتغير"، والولايات المتحدة "(تعارض) التغيير أحادي الجانب في الوضع الراهن من قبل أي من الجانبين".

وقال إن الولايات المتحدة والصين "يجب أن تكونا قادرتين على العمل معًا حيثما أمكننا لحل التحديات العالمية التي تتطلب من كل دولة أن تقوم بدورها".

وشملت المواضيع الأخرى العدوان الروسي على أوكرانيا و "الاعتقاد المشترك بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية غير مقبول على الإطلاق".

وكرر بايدن أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى الصين لحضور اجتماعات متابعة.

قال بايدن إنه يعتقد أنه لا توجد أي "محاولة وشيكة" من جانب الصين لغزو تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد لقائه لأكثر من ثلاث ساعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال بايدن عن أي نزاع محتمل بشأن تايوان: "لقد أوضحت أننا نريد أن نرى حل القضايا عبر المضيق سلميًا، لذلك لا يتعين علينا أن نتوصل إلى ذلك أبدا".

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين لديها القدرة على التأثير في صنع القرار في كوريا الشمالية عندما يتعلق الأمر بالتجارب النووية أو الصاروخية.

لكنه قال إنه يعتقد أن الرئيس الصيني لا يريد المزيد من الإجراءات التصعيدية من جانب بيونغ يانغ، وسعى إلى التأكيد على ما قد تعنيه الاستفزازات الأخرى من الشمال للوجود الأمريكي في المنطقة.

وأضاف: "لقد أوضحت للرئيس شي جين بينغ أنني اعتقدت أن لديهم التزامًا بمحاولة التوضيح لكوريا الشمالية أنه لا ينبغي لهم الانخراط في تجارب نووية بعيدة المدى وأوضحت أيضًا أنهم إذا فعلوا ذلك، فإنهم يقصدون أنه سيتعين علينا اتخاذ إجراءات معينة ستكون أكثر دفاعية نيابة عنا ولن تكون موجهة ضد ... الصين".

وقال بايدن: "من الصعب تحديد ما إذا كانت الصين لديها القدرة أم لا لإقناع كيم جونغ أون بالتراجع عن اختباراته. أنا واثق من أن الصين لا تبحث عن كوريا الشمالية للانخراط في مزيد من الوسائل التصعيدية".