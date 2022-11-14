زيلينسكي يزور خيرسون ويتعهد باستعادة بقية الأراضي.. والكرملين يُعلق

كاميرا CNN ترصد احتفالات خيرسون.. والأهالي: كنا على يقين بأن هذا اليوم سيأتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، مدينة خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية منها، وأكد أن السلام يعني استعادة كافة الأراضي التي احتلتها موسكو في حربها على البلاد.

وقال زيلينسكي للصحفيين خلال زيارة غير معلنة للمدينة المحتلة سابقا: "نحن نتقدم خطوة فخطوة نحو وطننا لاستعادة كافة الأراضي المحتلة".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "بالطبع إنه لأمر مؤسف، لكن الطريق طويل وصعب، لأن هذه الحرب أخذت خيرة أبطال بلادنا"، حسب قوله.

وأضاف زيلينسكي قائلا: "نحن نتقدم، وجاهزون للسلام، لكن سلامنا يعني استعادة كافة أراضي بلادنا، نحن نحترم قانون وسيادة البلدان كافة، لكننا نتحدث الآن عن وطننا، لذلك نحن نقاتل ضد العدوان الروسي".

وكانت قد أعلنت روسيا انسحاب قواتها من مدينة خيرسون إلى الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

من جانبه، علّق المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، على زيارة الرئيس الأوكراني لخيرسون قائلا: "لا تعليق، هذه أرض روسية"، حسب قوله.