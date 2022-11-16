أول تغريدة من بايدن بعد إعلان ترامب ترشحه للرئاسة عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، عقب إعلان سلفه، دونالد ترامب عزمه على خوض سباق الرئاسة 2024.

وعلق بايدن على مقطع الفيديو مكتفيا بالقول "دونالد ترامب خذل أمريكا".

ونشر بايدن مقطع فيديو آخر قبل نحو 12 ساعة على إعلان ترامب، قارن فيه مقتطفات من رئاسته مع رئاسة ترامب، قائلا بتعليق: "الفرق بين الكلام والإيصال (العمل)".

وقال ترامب، في منتجع مارالاغو: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، أعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".