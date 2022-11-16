دونالد ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، وقدم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وقال ترامب، في منتجع مارالاغو: "من أجل جعل أمريكا عظيمة ومجيدة مرة أخرى، سأعلن الليلة ترشيحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وكان ترامب ذكر، في تصريحات سابقة، أنه سيُعلن عن أمر مهم الثلاثاء: "سأعلن عن أمر كبير جدًا الثلاثاء في 15 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري".

وقالت مصادر، في وقت سابق، إن الرئيس السابق إنه ليس في حالة معنوية جيدة بعد أن فشل العديد من المرشحين البارزين الذين أيدهم في الانتخابات النصفية في تحقيق الفوز، وتساءل بعض الجمهوريين عن نفوذه المتضائل على الحزب.