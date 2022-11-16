بعد دقائق على إعلان ترامب ترشحه للرئاسة.. بيان من ابنته إيفانكا زوجة جاريد كوشنر عن "الانخراط بالسياسة"

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صورة ارشيفية لإيفانكا ترامب
Credit: Alex Wong/Getty Images

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد دقائق على إعلان دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى لسباق البيت الأبيض 2024، أصدرت ابنته إيفانكا زوجة جاريد كوشنر، المستشار السابق لوالدها بيانًا، قالت في جزء منه: "لا أخطط للانخراط في السياسة".

وكانت شبكة CNN أول من ذكر الأسبوع الماضي أن إيفانكا وزوجها لن يخوضا حملات انتخابية بالنيابة عن دونالد ترامب.

وقالت إيفانكا في البيان: "أنا أحب والدي كثيرًا. هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. لا أخطط للانخراط في السياسة.."

وتابعت قائلة: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائمًا فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا".

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