الجمهوريون يفوزون بأغلبية مجلس النواب الأمريكي.. وبايدن يعلق

(CNN)-- فاز الحزب الجمهوري الأمريكي بأغلبية مجلس النواب، يوم الأربعاء، فيما هنأ الرئيس جو بايدن زعيم الجمهوريين في المجلس كيفن مكارثي على الفوز.

وقال بايدن، في بيان بحسب البيت الأبيض إنه "مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج من أجل الأسر الأمريكية".

وأضاف: "أظهرت انتخابات (التجديد النصفي للكونغرس)، الأسبوع الماضي، قوة ومرونة الديمقراطية الأمريكية، حيث كان هناك رفضا قويا لمنكري الانتخابات وللعنف السياسي وللترهيب، والتأكيد على أن إرادة الشعب تسود في أمريكا".

وتابع البيان: "في هذه الانتخابات، تحدث الناخبون بوضوح عن مخاوفهم: الحاجة إلى خفض تكاليف المعيشة، والحفاظ على ديمقراطيتنا".

وذكر الرئيس الأمريكي، في البيان: "كما قلت الأسبوع الماضي، المستقبل واعد للغاية بحيث لا يمكن الوقوع في شرك الحرب السياسية".

وقال: "الشعب الأمريكي يريدنا أن ننجز الأمور من أجلهم، ويريدون منا أن نركز على القضايا التي تهمهم وعلى تحسين حياتهم، وسأعمل مع أي شخص- جمهوري أو ديمقراطي- على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم".

وتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لتحقيق أغلبية والسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس خلال الانتخابات النصفية التي انطلقت في يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.