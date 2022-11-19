(CNN)-- أكدت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، أنها أجرت ما وصفته بأنه "تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات"، يوم الخميس.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، أشرف زعيم البلاد كيم جونغ أون على عملية الإطلاق، كما نشرت الوكالة عدة صور لكيم خلال إجراء التجربة الصاروخية.

وقالت وكالة الأنباء إن الصاروخ "الجديد" باليستي عابر للقارات من طراز "Hwaseongpo-17"، مضيفة أنه "تم إطلاقه من مطار بيونغ يانغ الدولي، وهبط بدقة في المنطقة المخطط لها في البحر الشرقي الكوري".

وذكرت كوريا الشمالية أن التجربة الصاروخية تم إجراؤها بسبب ما وصفته بـ"المناورات العسكرية العدائية المتهورة للولايات المتحدة والقوات المعادية، والتي تدفع بلا هوادة بالوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية إلى مستوى خطير".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن زعيم البلاد قوله: "إذا استمر الأعداء في تشكيل تهديدات لبلاد، فإنها سترد بحزم على الأسلحة النووية والمواجهة الشاملة بالمثل".

وأضاف أن كوريا الشمالية يجب أن "تظهر بوضوح ردها على المناورات العدوانية الهستيرية التي يقوم بها الأعداء الذين يسعون لتدمير السلام والاستقرار في المنطقة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

يذكر أن وكالة الأنباء قالت إن كيم جونغ أون أشرف على التجربة الصاروخية "مع ابنته المحبوبة وزوجته".