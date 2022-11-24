تبادل 100 من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. وكييف: سنعيد جميع أسرانا

من السودان وسوريا إلى أوكرانيا.. مراسل CNN يشرح من هي مجموعة فاغنر الروسية سيئة السمعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل للأسرى، الخميس، شملت عودة 100 جندي إلى بلديهما، وقال مسؤولون روس وأوكرانيون، إن كل جانب أعاد 50 جنديا أسيرا بعد مفاوضات بينهما.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: أنه "في 24 نوفمبر، نتيجة لمفاوضات، تم إعادة 50 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وكانوا يواجهون خطرا مميتا في الأسر"، بحسب وصفها. وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الجنود إلى موسكو لتلقي العلاج وتزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وفي المقابل، ذكر أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني،: "أنه تم إعادة 50 جنديا أوكرانيا، بينهما ضابطان، تم أسرهم في معارك في ماريوبول وآزوفستال، ومحطة تشيرنوبيل للطاقة وجزيرة الثعبان".

وأضاف في بيان: "نواصل العمل على إطلاق سراح جميع أفراد شعبنا من الأسر، وسنعيد الجميع". وتابع بالقول إنه خلال اليومين الماضيين، تم إعادة 86 أوكرنيا، وإن عدد الأوكرانيين الذين تم الإفراج عنهم منذ بداية الغزو الروسي بلغ 1269 شخصا.