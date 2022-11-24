(CNN)-- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على الحظ السعيد لتجنب وقوع حادث نووي" في محطة زابوريجيا بأوكرانيا.

وجاء تحذير غروسي فيما تستمر المفاوضات مع كييف وموسكو بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة الطاقة النووية، وقال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية إن المفاوضات "تمضي قدما لكن هذه منطقة قتال، وبالتالي فإن التوصل إلى معايير متفق عليها لهذا ليس بالأمر السهل القيام به".

وأضاف أنه التقى، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بوفد روسي في تركيا، وتحدث مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الثلاثاء.

وتابع غروسي: "أجريت مشاورات مع كليهما، ولن أتفق مع التقييم بأننا لا نحرز أي تقدم، أعتقد أننا نفعل ذلك، بالطبع، نحن نتحدث عن شيء صعب للغاية، هذه حرب حقيقية، ومنطقة الحماية التي أقترحها هي بالضبط على خط المواجهة بين الخصمين".

وقال: "لكنني أعتقد أننا نمضي قدما، وآمل أن تساعدنا الحلقات المؤلمة مثل تلك التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي، بشكل متناقض، على المضي قدما، بمعنى أن الناس بحاجة إلى إدراك أنه لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على الحظ السعيد لتجنب وقوع حادث نووي".

وردا على سؤال حول من "يلعب بالنار"، في إشارة إلى تصريحات غروسي الخاصة التي صدرت يوم الأحد في أعقاب التفجيرات القوية التي هزت المحطة النووية يومي السبت والأحد، قال: "من الصعب جدًا علينا تحديد من يقوم بذلك"، مضيفا: "بالمناسبة، هدفنا الرئيسي هو إيقاف هذا، وليس الدخول في لعبة إسناد الأفعال".

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن المحطة النووية "فقدت مرة أخرى الكهرباء الخارجية وبدلا من ذلك كانت تعتمد على مولدات الديزل للطوارئ للحصول على الطاقة التي تحتاجها لتبريد المفاعل".