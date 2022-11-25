ألمانيا ترد على طلب بولندا بشأن إرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا

(CNN)-- شددت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، يوم الخميس، على أن استخدام أنظمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خارج أراضيه يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء بالحلف.

ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الدفاع البولندي،ماريوس بلاشتشاك، يوم الأربعاء، إن على برلين إرسال صواريخ "باتريوت" مباشرة إلى أوكرانيا بدلا من بولندا.

وفي المقابل، قالت لامبرخت، للصحفيين في برلين: "من المهم بالنسبة لنا أن تعتمد بولندا على الحلفاء للوقوف بجانب بعضهم البعض في الأوقات الصعبة، خاصة مع وضع بولندا الحرج لهذا السبب عرضنا دعمها بصواريخ باتريوت".

وأضافت أن "أنظمة باتريوت هي جزء من الدفاع الجوي المتكامل لحلف الناتو، ولهذا كان من الممكن تقديم هذا إلى بولندا".

وتابعت أن "المقترحات التي تخرج عن ذلك يجب مناقشتها الآن مع الناتو وحلفائنا".

وكانت ألمانيا عرضت، يوم الاثنين، على بولندا المساعدة بتقديم أنظمة صواريخ، بما في ذلك نظام "باتريوت" لمساعدة وارسو على تعزيز قدرتها الدفاعية الجوية بعد هجوم صاروخي مميت وقع على الأراضي البولندية بالقرب من الحدود الأوكرانية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.