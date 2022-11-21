ألمانيا تعرض دعم بولندا بنظام "باتريوت" بعد الضربة الصاروخية القاتلة

شاهد رد بايدن على ما إن كان الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلق من روسيا.. ومراسل CNN يفسر ما قد يعنيه

بعد سقوط قذائف في بولندا.. متحدث باسم البنتاغون: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها مستعدة لتقديم أنظمة مضادة للصواريخ، بما في ذلك نظام دفاع "باتريوت" الصاروخي، إلى بولندا لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية.

وقالت لامبرخت لصحيفتي "راينيش بوست" و"جنرال أنزيغر"، الأحد: "لقد عرضنا دعم بولندا في تأمين مجالها الجوي، من خلال أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، ويوروفايترز الخاصة بنا"، وذلك عقب الضربة الصاروخية القاتلة التي وقعت شرق بولندا قرب الحدود الأوكرانية، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشارت لامبرخت إلى أن برلين ستدرس أيضا تمديد نشر الأنظمة الألمانية المضادة للصواريخ في سلوفاكيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حتى نهاية عام 2023.

وخلال الأسبوع الماضي، قال قادة بولندا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الصاروخ الذي أودى بحياة شخصين في الأراضي البولندية، يحتمل أن تكون أطلقته القوات الأوكرانية التي تدافع عن بلادها، ضد وابل من الضربات الروسية المكثفة، وإن تلك الواقعة تبدو كحادثة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب، الأربعاء الماضي، حلفاء بلاده بإشراك خبراء أوكرانيين في التحقيق حول الصاروخ الذي سقط في بولندا، وإطلاعهم على "جميع البيانات" التي بحوزتهم. وقال زيلينسكي: "نريد الوصول إلى كل التفاصيل، ويجب أن يشارك خبراؤنا في أعمال التحقيق الدولي والحصول على جميع البيانات المتاحة لشركائنا والوصول إلى موقع الانفجار".