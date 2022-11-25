دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مجموعة من أمهات الجنود الروس، الذين يقاتلون في أوكرانيا بمناسبة عيد الأم الوطني، وقال لهن: "لا يمكن لأي شيء أن يعوض فقدان الابن".

وفي حديثه إلى أمهات الجنود في نوفو أوغاريوفو، بمقر إقامته الرسمي في ضواحي موسكو، قال بوتين، إنه يشارك الذين فقدوا ابنا ألم الخسارة، وحثهن على عدم تصديق ما وصفها بـ"الأخبار المزيفة والأكاذيب".

وأضاف: "أريدكن أن تعرفن أنني شخصيا، وكذلك القيادة الكاملة للدولة، نتشارك جميعًا في هذا الألم، ونحن نتفهم أنه لا شيء يمكن أن يحل محل فقدان الابن والطفل".

وتابع الرئيس الروسي قائلا إن "الحياة أكثر تعقيدا وتنوعا مما يتم عرضه على شاشات التلفزيون أو على الإنترنت، ولا يمكنك الوثوق بأي شيء هناك على الإطلاق، ويوجد العديد من الأخبار الزائفة والخداع والأكاذيب، كما أن هناك العديد من الهجمات الإعلامية".

وذكر بوتين أنه تحدث شخصيا عبر الهاتف مع بعض الجنود، واصفا أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية بـ"الأبطال"، وقال: "لقد تحدثت مباشرة مع هؤلاء الرجال عبر الهاتف، ومع أولئك الذين فاجأوني بموقفهم تجاه واجبهم"، مضيفا: "هذا يعطيني كل الأسباب لأقول إنهم أبطال".

وفي الوقت نفسه، قال "مجلس أمهات وزوجات الجنود الروس"، أحد أكثر التنظيمات شهرة في الدفاع عن الجنود، في رسالة على تلغرام، الجمعة، إنه لم تتم دعوته لحضور الاجتماع.