في مقابلة حصرية مع CNN.. ماذا قال جونسون عن ما تحتاجه أوكرانيا في الحرب مع روسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الخميس، إن القيادة الأوكرانية يمكن أن توقف "كل معاناة محتملة للسكان المحليين"، من خلال الاستجابة لمطالب روسيا.

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "لدى قيادة أوكرانيا كل الفرص لإعادة الوضع إلى طبيعته، ولديها كل فرصة لحل الوضع بطريقة تلبي مطالب الجانب الروسي، وبالتالي، وقف كل معاناة محتملة للسكان المحليين".

وردا على سؤال حول الضربات الروسية على أوكرانيا، والتي تركت معظم مناطق البلاد بدون كهرباء وماء، أشار بيسكوف إلى إنها "عملية عسكرية خاصة تحقق مهامها".

وقال: "لم تكن هناك ضربات على الأهداف المدنية، ولن تكون هناك أي من تلك الضربات، أما الضربات التي تطال أهدافا مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإمكانيات العسكرية، فهي بالتالي عرضة للقصف".

وكانت شركة إمداد الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرنرجو" قالت، الخميس، إن استعادة الطاقة في أوكرانيا "تستغرق وقتا أطول" بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي حدثت، الأربعاء، والتي استهدف منشآت توليد الطاقة، مما تسبب في إغلاق جميع المحطات النووية في البلاد.

