دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة يوم الأربعاء، عن جرائم قتل الإناث في العام الماضي، إن أكثر من خمس نساء أو فتيات قُتلن في المتوسط كل ساعة في عام 2021 على يد فرد من أسرهن. ويأتي التقرير الصادر يوم الأربعاء قبل اليوم العالمي “للقضاء على العنف ضد المرأة”، الذي يتم الاحتفال به سنويًا اليوم في 25 نوفمبر.

ويعتبر العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا والذي يتجذر في عدم المساواة بين الجنسين والتمييز، وعلاقات القوة غير المتكافئة، والأعراف الاجتماعية الضارة. ليوضح بأن قتل النساء والفتيات بدافع جنساني هو أكثر مظاهر هذا العنف وحشية وتطرفًا.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على إجمالي عدد جرائم قتل الإناث على يد الشريك الحميم أو فرد من الأسرة في عام 2021.