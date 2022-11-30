في تحدٍ غير مسبوق.. شاهد احتجاجات في الصين ضد الحزب الحاكم وزعيم البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات المحلية في مقاطعات ومدن صينية، بما فيها العاصمة بكين، عزمها تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي اندلعت بسببها احتجاجات غير مسبوقة على مستوى البلاد في الأيام الأخيرة.

واتجهت العاصمة الصينية بكين نحو تخفيف إجراءات احتواء كوفيد -19، الأربعاء. وقال المتحدث باسم حكومة بلدية بكين شو هيغيان في مؤتمر صحفي، إنه اعتبارا من الأربعاء، لا يحتاج سكان بكين الذين يمارسون "الحد الأدنى من الأنشطة الاجتماعية"، إلى إجراء اختبار فيروس كوفيد -19، إذا ظلوا في منازلهم. ويشمل هؤلاء السكان، كبار السن، والذين يعملون من المنزل أو يشاركون في التعلم المنزلي، وكذلك الرضع والأطفال الصغار.

وأضاف شو أن إجراءات احتواء الوباء يجب أن تكون "منهجية وهادفة" ويتم تعديلها باستمرار بناء على منحنى الوباء. وأوضح أنه يجب استقبال المصابين بالفيروس وعلاجهم "حيثما وأينما كان ذلك ممكنا، ويجب حل المشكلات التي يثيرها الناس في أسرع وقت ممكن". وأبلغت بكين عن 4522 حالة محلية، الثلاثاء الماضي.

على ذات الوتيرة، أعلنت مدينة قوانغتشو بجنوب الصين، الأربعاء، تخفيف إجراءات احتواء كوفيد -19، بعد إعلان لجنة الصحة الوطنية أن تصحيح الإجراءات الوبائية الحالية جاري، وأنه يتعين على الحكومات المحلية "الاستجابة للمطالب المعقولة للجماهير وحلها".

وقال تشانغ يي، المتحدث باسم لجنة الصحة في مدينة قوانغتشو مركز التصنيع الصيني، في إيجاز صحفي، إن المدينة قامت بتعديل مستويات المخاطر وإجراءات احتواء الوباء، بدرجات متفاوتة، في جميع مقاطعاتها الإحدى عشر.

وتم رفع الإغلاق في أربع مقاطعات، وهي ليوان، وباييون، تيانهي وهايتشو، في حين لا تزال عمليات الإغلاق متواصلة في المناطق المصنفة عالية الخطورة.

وأضاف تشانغ أن قوانغتشو ستتوقف عن إرسال جميع المخالطين للمصابين بفيروس كوفيد -19، إلى مرافق الحجر الصحي المركزية، وستسمح للبعض بالعزل في المنزل إذا استوفوا الشروط. ولن تُطلق المدينة اختبارات كوفيد - 19 الجماعية على مستوى المنطقة.

وأشار تشانغ، الثلاثاء، إلى أن قوانغتشو رصدت 6995 إصابة محلية جديدة، بينما ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأربعاء، أن الصين سجّلت 37612 حالة إصابة جديدة على مستوى البلاد، الثلاثاء.

كما أعلنت السلطات الصحية في شنغهاي، الأربعاء، أن المدينة سترفع إجراءات الإغلاق المفروضة على 24 منطقة عالية الخطورة عبر 11 منطقة، بداية من يوم الخميس.

المقاطعات الإحدى عشرة هي: بودونغ، هوانغبو، جينجان، بوتو، هونغكو، يانغبو، مينكسينغ، باوشان، جينشان، كينجبو، سونغجيانغ.