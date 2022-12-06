نشر الثلاثاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2022

روسيا تلجأ إلى طائرات "درون" إيرانية بحثًا عن التفوق بأوكرانيا.. هل تحدث الفارق؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون غربيون للمحرر الدبلوماسي الدولي في شبكة CNN، نك باتون-والش، إن روسيا "استنفدت" ما لديها من مسيرات هجومية إيرانية، لكنهم يتوقعوا إعادة إمدادها بها.

وقال مسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضايا حساسة: "لقد استنفدوها. إنهم يتوقعون إعادة إمدادهم".

وأضاف المسؤول: "لم نر صواريخ باليستية تصل البلاد"، مُشيرًا إلى أنهم ليس لديهم تفاصيل بعد أو معلومات استخباراتية بشأن موعد أو ما إذا كانت روسيا سيتم إعادة إمدادها".

وتستخدم روسيا مجموعة متنوعة من طائرات دون طيار إيرانية الصنع ضد أوكرانيا. وغالبًا ما شكلت هذه المسيرات جزءًا من موجات من الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية. اثنان منها يعرفان على نطاق واسع باسم "مهاجر" و"شاهد".