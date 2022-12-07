هيئة محلفين أمريكية تدين "منظمة ترامب" بالاحتيال الضريبي

نشر الأربعاء ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- أدانت هيئة محلفين أمريكية، يوم الثلاثاء، شركتين بـ"منظمة ترامب" التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية مرتبطة بخطة مدتها 15 عامًا للاحتيال على السلطات من خلال عدم الإبلاغ ودفع الضرائب على تعويضات لكبار المديرين التنفيذيين.

وتم إدانة الشركتين التابعتين لمنظمة ترامب في جميع التهم الموجهة إليهما، ولكن لم يتم توجيه اتهامات إلى دونالد ترامب ولا أفراد عائلته في هذه القضية.

وعقب صدور قرار الإدانة بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع، قد تواجه الشركتين ما مجموعه 1.6 مليون دولار من الغرامات.