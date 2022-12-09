نشر الجمعة ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2022

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها رجل الأعمال سيتكي أيان، لتهريب النفط الإيراني على لائحة العقوبات.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية قالت فيه: "تدرج الولايات المتحدة اليوم على لائحة العقوبات شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال يقودها رجل الأعمال سيتكي أيان، وذلك لتقديمها الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وحزب الله اللبناني، بموجب سلطات فرض العقوبات لمكافحة الإرهاب".

وتابعت: "سهلت شبكة شركات أيان نقل شحنات النفط الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية وروسيا بالشراكة مع كبار المسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. أبرمت شركات أيان عقود مبيعات دولية للنفط الإيراني مع مشترين أجانب لسنوات، كما تولت تدبير شحنات النفط وساعدت في غسل العائدات والتعتيم على منشأ النفط الإيراني والفائدة التي يجنيها الحرس الثوري الإيراني من المبيعات. وقد شكلت هذه الأنشطة عنصرا حاسما في عمليات تهريب النفط التي يتولاها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

ولفتت إلى أنه "وبالإضافة إلى أيان، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج أربعة أفراد و26 كيانا على لائحة العقوبات ويحدد سفينة واحدة كممتلكات محظورة، وكلها مرتبطة بعمليات التهرب من العقوبات"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط غير المشروعة التي يتولاها الحرس الثوري الإيراني".