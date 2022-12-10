خلال لقائه ماكرون في البيت الأبيض.. هذا ما قاله بايدن عن لقاء محتمل مع بوتين

(CNN)-- طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للمرة الثانية هذا الأسبوع، احتمال أن تغير روسيا رسميًا عقيدتها العسكرية بعدم كونها أول من يستخدم الأسلحة النووية في صراع، بعد أيام من تحذيره من التهديد "المتزايد" بحرب نووية.

وأضاف بوتين في كلمة من بيشكيك، عاصمة قرغيزستان: "لديهم (الولايات المتحدة) في استراتيجيتهم، في الوثائق، ضربة وقائية.. نحن لا نفعل ذلك.. نحن من الناحية الأخرى، قمنا بصياغة ضربة انتقامية في استراتيجيتنا".

وكان مسؤولو إدارة بايدن في وقت سابق قد قالوا إن موسكو تلقت تحذيرًا على أعلى المستويات من عواقب استخدام السلاح النووي في الحرب.

ويشار إلى أن تصريحات الرئيس الروسي تأتي مع دخول الحرب بأوكرانيا فصل الشتاء وسط استمرار عمليات القصف الروسي للأجزاء الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، إذ أطلقت موسكو، الاثنين الماضي موجة جديدة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، عقب عليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلا إن الضربات تسببت في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في عدة مناطق، بما في ذلك كييف وأوديسا.