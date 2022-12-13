بايدن يوضح موقفه بشأن إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا

نشر الثلاثاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2022

حاملًا كأس شمبانيا بيده.. شاهد تعليق نادر من بوتين عن قصف البنية التحتية بأوكرانيا

بن هودجز يوضح لـCNN ما يعنيه تفجير مقر مجموعة "فاغنر" الروسية في أوكرانيا

انهار أمام الحضور.. شاهد لحظة بكاء بابا الفاتيكان في صلاة من أجل أوكرانيا

مكالمة هاتفية بين جندي ووالدته تم اعتراضها تكشف حقيقة حرب بوتين في أوكرانيا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، إنه "لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا".

وأضاف بايدن، للصحفيين خلال ذهابه إلى فيرجينيا : "هل نرسل قوات إلى أوكرانيا؟ لا، نحن نرسل (مواد) مساعدات بملايين الدولارات".

وفي سياق متصل، قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن القوات الروسية اضطرت إلى استخدام ذخيرة عمرها 40 عاما في أوكرانيا لأن إمداداتها الجديدة "تتضاءل بسرعة".

وأضاف المسؤول، للصحفيين: "تقديرتنا تشير إلى أنه في ظل المعدل الذي تستخدمه روسيا لاستهلاك ذخيرة المدفعية والصواريخ الصالحة للاستخدام، فمن المحتمل أن يفعلوا ذلك حتى أوائل عام 2023".

وتابع أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش الروسي "سيكافح لتجديد الذخيرة الصالحة للاستخدام"، وهذا جزء من سبب قيام روسيا بالتواصل مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية لمحاولة "الحصول على بعض الذخيرة التي يمكن الاعتماد عليها".

وذكر أن روسيا استخدمت منذ بداية غزو أوكرانيا، ذخيرة من "مخزونها القديم، والتي تم إنتاج بعضها في الأصل قبل 40 عاما".