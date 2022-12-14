السلطات الأمريكية تتهم روس وأمريكيين بتهريب معدات للجيش الروسي

نشر الأربعاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- اتهمت وزارة العدل الأمريكية 5 مواطنين روس واثنين أمريكيين بخرق العقوبات من خلال تهريب معدات أمريكية الصنع للجيش الروسي.

ووفقا للائحة الاتهام، التي تم الكشف عنها مؤخرا، تم توجيه 16 تهمة للمتهمين المرتبطين بشركتين في موسكو تعملان مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لشراء وتهريب العناصر الخاضعة للعقوبات- بما في ذلك أشباه الموصلات وغيرها من المعدات الإلكترونية- من الولايات المتحدة إلى الجيش الروسي.

وذكرت لائحة الاتهام أن المتهمين "حصلوا بشكل غير قانوني على تقنيات عسكرية وحساسة ذات استخدام مزدوج بملايين الدولارات من مصنعين وبائعين في نيويورك وأماكن أخرى لصالح مستخدمين الروس".

وقال المدعي العام للمنطقة الشرقية في نيويورك، بريون بيس، في بيان، يوم الثلاثاء: "حصل المتهمون بشكل غير قانوني على تكنولوجيا أمريكية حساسة لمساعدة آلة الحرب الروسية".

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية قام المتهمون بتزوير مستندات الشحن الخاصة بتلك المعدات قبل إرسالها إلى روسيا.