قائد روسي: لن نستطيع هزيمة الناتو في أوكرانيا بدون سلاح نووي

(CNN)-- قال قائد ميليشيا روسية في شرق أوكرانيا، للتلفزيون الرسمي، يوم الثلاثاء، إن بلاده لا تستطيع هزيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا دون استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف قائد الميليشيا الروسية في منطقة دونيتسك، ألكسندر خوداكوفسكي، في المقابلة، أن موارد روسيا "لها حدود"، كما زعم أن بلاده "تقاتل الآن العالم الغربي بأسره، ولهذا السبب يمكن أن يكون التصعيد التالي لحرب أوكرانيا واحدا فقط: السلاح النووي".

وتابع: "ليس لدينا الموارد اللازمة لهزيمة كتلة الناتو بالوسائل التقليدية".

ولم يرد الكرملين علنا على تصريحات خوداكوفسكي.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طرح للمرة الثانية، هذا الأسبوع، احتمال أن تغير روسيا رسميًا عقيدتها العسكرية بعدم كونها أول من يستخدم الأسلحة النووية في صراع، بعد أيام من تحذيره من التهديد "المتزايد" بحرب نووية.

وأضاف بوتين في كلمة من بيشكيك، عاصمة قرغيزستان: "لديهم (الولايات المتحدة) في استراتيجيتهم، في الوثائق، ضربة وقائية.. نحن لا نفعل ذلك.. نحن من الناحية الأخرى، قمنا بصياغة ضربة انتقامية في استراتيجيتنا".

وكان مسؤولو الإدارة الأمريكية قالوا، في وقت سابق، إن موسكو تلقت تحذيرًا على أعلى المستويات من عواقب استخدام السلاح النووي في الحرب.