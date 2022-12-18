كوريا الشمالية تطلق صاروخين جديدين بعام قياسي بعدد عمليات الإطلاق

نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين على المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد، في خطوة هي الأحدث خلال عام قياسي بالنسبة لعدد عمليات الإطلاق التجريبية من قبل نظام كيم جونغ أون.

عمليات الإطلاق، التي أبلغت عنها السلطات في الكورية الجنوبية واليابان، تصادف اليوم الـ35 في هذا العام الذي تجري فيه كوريا الشمالية تجربة صاروخية.

يأتي ذلك في أعقاب ادعاء كوريا الشمالية يوم الجمعة أنها اختبرت بنجاح محركًا صاروخيًا يعمل بالوقود الصلب، وهو تطور قد يؤدي إلى منح نظام كيم جونغ أون القدرة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) في المستقبل بشكل أسرع وأكثر موثوقية.

ويذكر أن آخر تجربة صاروخية معروفة لكوريا الشمالية جرت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أطلقت صاروخ "هواسونغ -17" الباليستي العابر للقارات.