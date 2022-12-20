لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تصوت لصالح إحالة ترامب إلى المحاكمة

(CNN)-- صوتت اللجنة التابعة لمجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) في يوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، يوم الاثنين، بالإجماع لصالح إحالة الرئيس السابق دونالد ترامب وآخرين إلى المحاكمة.

وقالت اللجنة، في نهاية اجتماعها الأخير للموافقة على تقريرها النهائي عن أعمال الشغب التي شهدها الكابيتول، إنها أوصت بأن تجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا مع ترامب و مساعديه جراء "عرقلة الإجراء الرسمي خاص بالمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، والإشتراك في مؤامرة على الولايات المتحدة، والإدلاء بتصريحات كاذبة للحكومة، ومساعدة أولئك المنخرطين في التمرد".

وذكرت اللجنة أنها تعتقد أن هناك أدلة "كافية" لإحالة مساعدين آخرين لترامب، لكن وزارة العدل ستحتاج إلى إجراء المزيد من التحقيقات حول هذه الادعاءات لتحديد ما إذا كان سلوك ترامب ينتهك القوانين جراء التحريض على اقتحام الكونغرس، والتسبب في إصابة ضابط.