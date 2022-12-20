نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

من أول لقاء بالملك تشارلز الثالث.. نظرة على كاميلا وكيف أصبحت الملكة القرينة في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف بنك إنجلترا يوم الثلاثاء عن الصور الأولى للأوراق النقدية التي تحمل صورة ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وستظهر صورة الملك تشارلز على العملات من فئات الـ5 و10 و20 و50 جنيه إسترليني، في حين ستبقى بقية تصاميم العملات مثلما هي حاليا إذ تحمل صورة الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية.

وسيبدأ التداول بالأوراق النقدية الجديدة في منتصف عام 2024، وفقا لبنك إنجلترا، وستبقى العملات التي تحمل صورة الملكة الراحلة صالحة للاستخدام.

وقال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بايلي: "هذه لحظة فارقة، حيث أن الملك هو الملك الثاني الذي يظهر على عملاتنا النقدية".

وسيبقى الجانب العكسي من أوراق الجنيه البريطاني دون تغيير - تتميز التصميمات الحالية بصور ونستون تشرشل وجين أوستن وجي إم دبليو تورنر وآلان تورينج على الجانب الخلفي.

وقال بنك إنجلترا في بيان صحفي "لتقليل الأثر البيئي والمالي لهذا التغيير، ستتم طباعة الأوراق النقدية الجديدة فقط لتحل محل الأوراق النقدية البالية ولتلبية أي زيادة عامة في الطلب على الأوراق النقدية".