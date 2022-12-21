نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- كشفت مصادر، لشبكة CNN، عن استعدادات لاستقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء.

وبحسب المصادر، ستتزامن الزيارة المفاجئة مع نية الإدارة الإعلان عن إرسال حزمة مساعدة دفاعية جديدة تشمل أنظمة صواريخ "باتريوت"، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر.

والزيارة، التي لم يتم الانتهاء من الإعداد لها، وظلت معلقة بشدة بسبب المخاوف الأمنية، ستكون أول زيارة لزيلنسكي خارج أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الزيارة المحتملة أو عن إعلان بايدن بشأن المساعدات الأمنية الجديدة.

وحثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي النواب على الحضور، الأربعاء، بسبب مخاوف من أن تكون القاعة خالية.

وتوقع النواب، بحسب عدة مصادر، أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام الكونغرس لكن المصادر حذرت من أن هذا قد لا يحدث بعد بسبب المخاوف الأمنية.

ولم تؤكد نانسي بيلوسي التقارير التي تفيد بأن زيلينسكي سيحضر إلى مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، قائلة: "لا أعرف أن هذا سيحدث، نحن لا نعرف حتى الآن".

وعندما سألتها CNN عما إذا كانت الدعوة قد وجهت إليه، قالت: "لا. ولا نعرف ما إذا كان بإمكانه المجيء ".