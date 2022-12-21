نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة، الأربعاء، حسبما قالت مصادر مطلعة على تنقلاته لشبكة CNN.

وهبطت طائرة زيلينكسي في قاعدة أندراوز المشتركة، وفقا لما قاله مصدر مطلع منفصل.

وسيزور الرئيس الأوكراني المكتب البيضاوي بعد ظهر اليوم لإجراء محادثات مطولة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيعلن عن إرسال مساعدات أمنية إضافية إلى أوكرانية بقيمة حوالي ملياري دولار، شاملة نظظام الدفاع الجوي المتطور (الباتريوت).

وسيعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا قبل أن يلقي زيلينسكي خطابًا في اجتماع مشترك للكونغرس في مجلس النواب.

تعد زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة هي أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الحرب واجتياح روسيا بلاده في فبراير/ شباط الماضي.