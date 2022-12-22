(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، إنه لا يتوقع نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا، وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه نية لوقف "هذه الحرب القاسية" ، حتى لو كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسعى إلى "سلام عادل".

وأشاد بايدن خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي ببطولة الشعب الأوكراني حيث رحب بوجود الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض لإجراء أول محادثات بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن إرسال بطارية صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا سيكون حاسما لدفاعات الأوكرانية، لكنه ذكر أن تدريب القوات الأوكرانية على استخدام النظام سيستغرق وقتا.

وأشار إلى أن الحرب لن تنتهي قريبًا، وقال: "مع اقترابنا من العام الجديد، من المهم للشعب الأمريكي والعالم أن يسمع منك مباشرة، سيدي الرئيس، عن معركة أوكرانيا ، والحاجة إلى مواصلة الوقوف معا حتى عام 2023".

وقال لزيلينسكي: "أظهرت موقفك القوي ضد العدوان في مواجهة الشهية الإمبريالية للحكام المستبدين"، وأضاف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا في الحفاظ على "المبادئ الأساسية للسيادة وسلامة أراضيها".