نشر الأربعاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2022

تهديد روسي من "عواقب غير متوقعة".. ما الذي ستقدمه منظومة صواريخ باتريوت لأوكرانيا؟

(CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في البيت الأبيض، وتعهد بايدن بأن الولايات المتحدة "ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، خاصة في مجال الدفاع الجوي".

وقال بايدن لزيلينسكي إن الأمريكيين من كلا الحزبين السياسيين يقفون إلى جانب الأوكرانيين، وجنبا إلى جنب مع الحلفاء "في أوروبا واليابان وأماكن أخرى"، وأكد للرئيس الأوكراني"ستحصل على المساعدة المالية والإنسانية والأمنية التي تحتاجها"، بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن مساعدة أمنية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا، بما في صواريخ "باتريوت".

ومن جانبه، شكر زيلينسكي بايدن والكونغرس الأمريكي على دعمهم وأعرب عن تقديره للشعب الأمريكي أيضا.

وقال: "شكرا جزيلا لك سيدي الرئيس، وبالطبع شكرا على دعم الحزبين، وشكرا للكونغرس، أنا حقا أقدر ذلك".

وعلق الرئيس الأمريكي على مرور 300 يوما من الحرب الروسية على أوكرانيا أثناء حديثه للصحفيين إلى جانب نظيره الأوكراني.

وقال بايدن لزيلنسكي: "إنه لشرف كبير أن أكون بجانبك في الدفاع الموحد ضد حرب وحشية شنها (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين".

وأضاف بايدن: "يصعب تصديق ذلك، مرور 300 يوما منذ شن بوتين هجوما وحشيا على حق الأوكرانيين في الوجود كأمة، والهجوم على الشعب الأوكراني الأبرياء دون سبب سوى التخويف"، مشيرا إلى أن تصاعد الهجمات الروسية على منشأت الطاقة والبنية التحتية المدنية.

وذكر أن بوتين "يحاول استخدام الشتاء كسلاح"، وأكد أن الأمريكيين، إلى جانب الحلفاء الأوروبيين، يقفون إلى جانب أوكرانيا.