نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

"هذا أسوأ كابوس لبوتين".. ما الذي قصده مذيع CNN بعد خطاب زيلينسكي؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) بأنها "قديمة"، وأن روسيا "سوف تجد حلا".

وأضاف بوتين، عندما سُئل من قبل مراسل على التعليق على قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت: "فيما يتعلق بالباتريوت، هذه منظومة قديمة تمامًا، ولا يعمل كما تعمل منظومة اس- 300".

"هؤلاء الذين يعارضوننا يعتقدون أن هذا سلاحًا دفاعيًا، هذا ما يقولون، لكن هذا في عقولهم، نحن سوف نجد حلا".

"لذا من يفعلون ذلك يضيعون وقتهم، إنه يؤخر الصراع فقط".

وقال الرئيس الروسي، ردا على سؤال أحد المراسلين حول ما إذا كانت هناك فرصة حقيقية للدبلوماسية في أوكرانيا: "كل النزاعات والصراعات المسلحة تنتهي بطريقة أو بأخرى بنوع من المفاوضات".

وتابع بوتين: "لم نرفض أبدًا، كانت القيادة الأوكرانية هي التي رفضت بنفسها إجراء مفاوضات" مضيفًا أنه "عاجلاً أم آجلاً، سيجلس أي طرف في النزاع ويتفاوض، وكلما أدرك المعارضون لنا ذلك، كان ذلك أفضل".

وأضاف: "لم نتخل عن ذلك قط".