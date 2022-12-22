زيلينسكي يحث الكونغرس الأمريكي على تشديد العقوبات ضد روسيا

نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

(CNN)-- حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، أعضاء الكونغرس الأمريكي على تشديد العقوبات ضد روسيا، و"تحميل الإرهابيين مسؤولية العدوان".

وأشار زيلينسكي، في خطابه أمام الكونغرس، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أيد خطته للسلام المكونة من 10 نقاط، وأضاف أن كل عضو في الكونغرس يمكنه المساعدة في التنفيذ.

وقال: "نحن بحاجة إلى السلام، لقد عرضت أوكرانيا بالفعل مقترحات، وناقشتها للتو مع الرئيس بايدن، 10 نقاط ينبغي ويجب تنفيذها من أجل أمننا المشترك".

وأضاف: "يسعدني أن أقول لكم الرئيس بايدن قد دعم مبادرتنا للسلام، ويمكن لكل واحد منكم، سيداتي وسادتي، المساعدة في التنفيذ لضمان بقاء القيادة الأمريكية قوية".

وقال زيلينسكي للنواب: "يمكنك تشديد العقوبات لجعل روسيا تشعر بالتداعيات المدمرة لعدوانها، يمكنكم مساعدتنا في تقديم كل من بدأ هذه الحرب الإجرامية غير المبررة إلى العدالة، دعنا نفعل ذلك ونحمل الإرهابيين مسؤولية العدوان وتعويض كل خسائر هذه الحرب".

وقدم الرئيس الأوكراني للكونغرس علما موقعا من الجنود الأوكرانيين كهدية، ليشكر النواب على الأسلحة التي أرسلوها.

وفي المقابل، أعطت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زيلينسكي علما أمريكيا.