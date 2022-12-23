اعتقال ألماني بتهمة الخيانة بصفته جاسوسًا لروسيا

نشر الخميس ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2022

برلين، ألمانيا (CNN)-- ألقي القبض على المواطن الألماني "كارستن ل."، الأربعاء، بتهمة التجسس لصالح روسيا، بحسب مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المدعي العام الألماني أن "المدعى عليه مشتبه به على الفور بالخيانة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتهم قد عيّن محاميًا. وقد طلبت شبكة CNN الرد بشأن هذه المسألة من مكتب المدعي العام الألماني.

فتشت الشرطة الجنائية الفيدرالية منازل وأماكن عمل "كارستن ل." ومشتبه به آخر. يعمل كارستن في دائرة المخابرات الفيدرالية.

تتهمه مذكرة التوقيف بالوقائع التالية: "في عام 2022، نقل المعلومات التي حصل عليها في سياق أنشطته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي. المحتوى هو من أسرار الدولة في القسم 93 من القانون الجنائي"، وفقا لبيان صحفي.

وتم إجراء التحقيق بتعاون وثيق مع دائرة المخابرات الفيدرالية.

ومثل المتهم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا، الخميس، الذي أمر باحتجازه.