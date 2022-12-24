مذيعة CNN في أفغانستان بعد عام من استيلاء طالبان على السلطة.. شاهد كيف تبحث الأمهات عن طعام لأطفالهن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت حكومة حركة طالبان في أفغانستان، اليوم السبت، جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بمنع موظفاتها من القدوم إلى العمل، وفقًا لخطاب أرسلته وزارة الاقتصاد الأفغانية، إلى جميع المنظمات غير الحكومية المرخصة في البلاد.

وفي تصعيد جديد ضد النساء العاملات وحقوق المرأة، قالت وزارة الاقتصاد الأفغانية، إن عدم الامتثال للقرار، سيؤدي إلى إلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية المذكورة. وذكرت رسالة الوزارة، التي أكد المتحدث باسمها عبد الرحمن حبيب لشبكة CNN، أن من أسباب اتخاذ القرار، عدم مراعاة قواعد الزي الإسلامي، وغيرها من القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة الإسلامية، بحسب الرسالة.

وأوضحت الرسالة: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك شكاوى خطيرة بشأن عدم الالتزام بارتداء الحجاب، وقوانين وأنظمة الإمارة الإسلامية الأخرى"، وأنه نتيجة لذلك، "تم إصدار توجيهات بتعليق عمل جميع الموظفات في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، علقت حكومة طالبان، التعليم الجامعي لجميع الطالبات والنساء في أفغانستان، في قرار قوبل بتنديد دولي وإسلامي واسع.

ويمثل ذلك خطوة أخرى في حملة طالبان الوحشية على حريات النساء الأفغانيات، بعد سيطرة الجماعة الإسلامية المتشددة على البلاد في أغسطس /آب 2021.

على الرغم من أن طالبان ادعت مرارًا وتكرارًا أنها ستحمي حقوق الفتيات والنساء ، إلا أنها في الواقع فعلت العكس، حيث جردتهن من الحريات المكتسبة بشق الأنفس التي ناضلن من أجلها، طوال العقدين الماضيين.

وكانت بعض القيود الأكثر خطوة، تتمثل في منع الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية في مارس/ آذار الماضي، وأدت هذه الخطوة، إلى تدمير العديد من الطلاب وعائلاتهم، الذين وصفوا لشبكة CNN أحلامهم الضائعة في أن يصبحوا أطباء أو مدرسين أو مهندسين.