دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا مستشار للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إلى "تصفية" المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، كما دعا إلى اعتقال موردي تلك المصانع.

وكتب مساعد الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولاك على موقع تويتر قائلًا، إن إيران "تخطط لتعزيز إمدادات الصواريخ، والطائرات بدون طيار إلى روسيا"، مع تجاهل صارخ للعقوبات الدولية.

واتهمت كييف من قبل، طهران بتزويد موسكو بـ 1700 طائرة بدون طيار من طراز "شهيد- 136"، والتي تقول أوكرانيا، إنها استخدمت لضرب أهداف في أوكرانيا منذ سبتمبر / أيلول الماضي.

وقال بودولياك، إنه يجب التخلي عما وصفه بـ"العقوبات غير الفاعلة"، واستبدالها بإجراءات "تدميرية" مثل "تصفية المصانع"، و"اعتقال الموردين"، حسب تعبيره.

وتأتي تعليقات بودولاك، بعد أن ذكرت شبكة CNN ووسائل إعلام أخرى، الشهر الماضي، أن إيران تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، من طراز أرض- أرض، والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية، إلى روسيا قبل نهاية العام 2022.

وكانت الحكومة الإيرانية، قد اعترفت الشهر الماضي، بأنها أرسلت عددًا محدودا من الطائرات بدون طيار إلى روسيا، قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير / شباط الماضي، لكنها نفت إمداد موسكو، بمعدات عسكرية لاستخدامها في الحرب.

وخلال زيارته التاريخية إلى الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن هذه المزاعم كاذبة، واتهم طهران بإرسال "طائرات بدون طيار فتاكة، إلى روسيا بالمئات والمئات".

ومن جانبها، دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يوم الخميس الماضي، إلى تشكيل فريق لتقصي الحقائق، للتحقيق في استخدام روسيا المتكرر للطائرات الإيرانية بدون طيار ضد البنية التحتية لأوكرانيا، وإلى مراجعة انتهاكات إيران لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الغربية.