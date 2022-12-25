دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، التوقف عن نشر إحصاءات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مع تفشي الوباء بقوة، وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأحد: "من الآن فصاعدًا، لن ننشر معلومات التفشي اليومية ومعلومات التفشي ذات الصلة".

وبدلاً من ذلك، سينشر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إحصاءات الوباء، لأغراض مرجعية وبحثية. ومركز السيطرة على الأمراض في الصين هو قسم فرعي تديره لجنة الصحة الوطنية.

ولم يذكر البيان، عدد المرات التي سينشر فيها مركز السيطرة على الأمراض في الصين تقارير كوفيد -19. وتنشر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين ملخصات شهرية لجميع الأمراض المعدية التي ينظمها القانون الصيني، بدءًا من الأنفلونزا الموسمية، والتهاب الكبد الوبائي ب، والطاعون.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولو الصحة في مقاطعة تشجيانغ الصينية، الواقعة جنوب شنغهاي، يوم الأحد، إنهم يسجلون أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوميًا.

ويبلغ عدد سكان المقاطعة 64 مليون نسمة، وفقًا لأحدث بيانات التعداد السكاني المنشورة في عام 2021. ووفقًا لحسابات CNN، فإن تلك المعدلات تشير إلى حوالي 1563 إصابة يومية جديدة لكل 100000 نسمة.

وقال نائب رئيس لجنة الصحة بمقاطعة تشجيانغ يو شينل في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة المبلغ عنها في مقاطعتنا مليون حالة".

وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ الموجة الحالية في المقاطعة ذروتها في يوم رأس السنة الجديدة، مع وصول عدد الإصابات اليومية إلى 2 مليون حالة، وقال إنه من المتوقع أن تستمر فترة الذروة أسبوعا قبل أن تتراجع.

وبدوره، أعلن رئيس الصحة بمدينة تشينغداو، بو تاو للصحفيين، يوم الجمعة، أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة في مقاطعة شاندونغ الشمالية تشهد أيضًا حوالي نصف مليون إصابة جديدة يوميا، مضيفًا أن الذروة لم تأت بعد. ووفقًا لحسابات CNN، تمثل تلك المعدلات 5556 شخصًا لكل 100000 نسمة.

ومنذ أن خففت الصين بشكل كبير من قيود مكافحة كورونا، في وقت سابق من هذا الشهر، لم تكن هناك بيانات واضحة حول مدى انتشار الفيروس على المستوى الوطني.